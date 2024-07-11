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Из носа трёхлетней девочки вытащили зайчика

В Видном врачи удалили инородный предмет из носа ребёнка

1:18
Здоровье

Врачи Видновской больницы вынули из носа трёхлетней девочки пластиковую голову игрушечного зайчика размером 10 мм, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в четверг.

В Видном врачи удалили инородный предмет из носа ребёнка
Фото: Министерство здравоохранения Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Почти в то же время в больницу привели четырёхлетнего мальчика с жалобами на выделения из носа слизистого характера с неприятным запахом. У него из ноздри достали половинку арахиса, которая провела там не меньше двух недель.

"Небольшие предметы — пуговицы, бусины, батарейки, детальки конструктора, пища, насекомые — могут попасть в носовую полость ребенка как случайно, так и специально: играя, ребёнок может засунуть мелкие предметы себе в нос ", — предупредил врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

Важно своевременное обращение за медпомощью, иначе возможны различные осложнения вплоть до дыхательной недостаточности, удушья или бронхиальной обструкции.

"Основные симптомы, на которые нужно обратить внимание: тяжёлое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна", — подсказал Тен.

Он призвал родителей быть внимательнее к маленьким детям и по возможности не оставлять их без присмотра.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
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