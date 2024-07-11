Из носа трёхлетней девочки вытащили зайчика

В Видном врачи удалили инородный предмет из носа ребёнка

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи Видновской больницы вынули из носа трёхлетней девочки пластиковую голову игрушечного зайчика размером 10 мм, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в четверг.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Почти в то же время в больницу привели четырёхлетнего мальчика с жалобами на выделения из носа слизистого характера с неприятным запахом. У него из ноздри достали половинку арахиса, которая провела там не меньше двух недель.

"Небольшие предметы — пуговицы, бусины, батарейки, детальки конструктора, пища, насекомые — могут попасть в носовую полость ребенка как случайно, так и специально: играя, ребёнок может засунуть мелкие предметы себе в нос ", — предупредил врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

Важно своевременное обращение за медпомощью, иначе возможны различные осложнения вплоть до дыхательной недостаточности, удушья или бронхиальной обструкции.

"Основные симптомы, на которые нужно обратить внимание: тяжёлое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна", — подсказал Тен.

Он призвал родителей быть внимательнее к маленьким детям и по возможности не оставлять их без присмотра.