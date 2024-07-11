Попова сообщила о числе заболевших ботулизмом россиян и об иностранной причине вспышки

Попова: 417 россиян заболели ботулизмом из-за иностранной фасоли

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 417 случаях заражения ботулизмом в России, включая два смертельных исхода.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

"Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению", — отметила Анна Попова.

Она пояснила, что вспышка возникла из-за импортированной фасоли. Попова выразила недовольство процессом обработки продукта: сухую фасоль отпаривали, упаковывали в крупные пластиковые пакеты весом 3,5-8 кг и и "вакуумировали каким-то непонятным образом". В результате, салат, содержащий данную фасоль, был доставлен по 2 882 адресам на территории России.