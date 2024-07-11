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Попова сообщила о числе заболевших ботулизмом россиян и об иностранной причине вспышки

Попова: 417 россиян заболели ботулизмом из-за иностранной фасоли

0:51
Здоровье

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 417 случаях заражения ботулизмом в России, включая два смертельных исхода.

Попова: 417 россиян заболели ботулизмом из-за иностранной фасоли
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

"Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению", — отметила Анна Попова.

Она пояснила, что вспышка возникла из-за импортированной фасоли. Попова выразила недовольство процессом обработки продукта: сухую фасоль отпаривали, упаковывали в крупные пластиковые пакеты весом 3,5-8 кг и и "вакуумировали каким-то непонятным образом". В результате, салат, содержащий данную фасоль, был доставлен по 2 882 адресам на территории России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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