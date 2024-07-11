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Дерматолог посоветовал использовать масло чёрного тмина в качестве средства для лечения акне

Дерматолог Самойлов: масло чёрного тмина снижает выработку кожного сала

1:19
Здоровье

Масло чёрного тмина, богатое антиоксидантами благодаря содержанию витаминов С и Е, может способствовать улучшению состояния кожи и снижению акне при приёме внутрь, по словам Антона Самойлова, дерматолога из клиники "Будь здоров на Фрунзенской", сообщает Газета. Ru.

Дерматолог Самойлов: масло чёрного тмина снижает выработку кожного сала
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

"Масло чёрного тмина обладает антиоксидантными свойствами за счёт витаминов С и Е, а также противовоспалительными благодаря входящему в состав тимохинону. Кроме того, оно также имеет и себорегулирующие свойства, то есть уменьшает выработку кожного сала. Всё это важно для людей с акне", — отметил специалист.

Косметические средства, содержащие это масло, не являются лекарственным продуктом. Они могут служить вспомогательным уходом, однако не следует ожидать от них моментального эффекта, предупреждает врач. Для комплексного лечения рекомендуется обратиться к квалифицированному дерматологу.

"Он оценит состояние кожи и порекомендует те кремы, мази, лосьоны, которые реально помогут справиться с проблемой акне и улучшить качество кожи. Приём масла чёрного тмина может помочь, но нужно понимать, что его вклад будет небольшим", — подытожил врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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