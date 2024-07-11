Биолог назвал лучшее дедовское средство от комаров

Биолог Темников: москитная сетка — лучшее средство от комаров

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На сегодняшний день самым действенным и проверенным временем методом борьбы с комарами является установка москитных сеток на окна и двери. Также для отпугивания этих насекомых могут быть полезны ультразвуковые устройства, сообщает заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Андрей Темников.

Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, PDM

"Если окна деревянные, можно использовать марлю или другие похожие материалы. Помимо москитных сеток годятся ультразвуковые отпугиватели. Они издают звуки на высоких частотах, неслышимые для человека, но отпугивающие насекомых", — пояснил биолог в беседе с NEWS.ru.

Ещё одним способом борьбы с комарами являются фумигаторы, которые либо убивают насекомых, либо дезориентируют их. Кроме того, можно распылять в помещении или на определённой территории различные эфирные масла. Например, комары не переносят запахи можжевельника, эвкалипта, лемонграсса, иланг-иланга и лаванды, а также различные химические средства.

"Можно использовать химические средства, к примеру аэрозоли. Их следует распылять по всему жилищу, соблюдая меры предосторожности: в перчатках, респираторе и защитных очках, в отсутствие детей и домашних питомцев", — подытожил Андрей Темников.