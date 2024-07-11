Врач назвала вертел для шаурмы разносчиком инфекций

Диетолог Соломатина: вертел для шаурмы — источник инфекций

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вертикальный шампур, применяемый в приготовлении шаурмы, представляет серьёзную угрозу для здоровья потребителей. Для улучшения общественного здравоохранения рекомендуется полностью отказаться от этого устройства. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отмечает, что из-за недостаточной гигиены и редкой очистки, вертел часто остается загрязнённым.

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Соломатина поддерживает идею отказа от вертела, считая её разумной и актуальной. Она подчёркивает, что вертикальный шампур является идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, включая возбудителей кишечной палочки и дизентерии.

"Его не всегда моют, он подвергается разным температурным режимам: сначала жар, а потом холод. Также мясо, нанизанное на этот большой шампур, постоянно помещают в холодильник. И не всегда торговцам шаурмой удаётся в течение суток реализовать продукт, поэтому многие продавцы вынуждены оставлять нереализованное мясо на вертикальном ноже", — объяснила врач в интервью для интернет-издания Regions.

Мясо, оставленное на ночь, теряет свои вкусовые и питательные свойства, становясь более жёстким. Кроме того, оно продолжает служить питательной средой для размножения бактерий. Употребление такого мяса в шаурме может привести к серьёзному пищевому отравлению и другим негативным последствиям для здоровья, вместо ожидаемого вкусного и сытного приёма пищи.

"Вы можете оказаться на больничной койке после употребления мяса с грязного вертела. Не исключён даже летальный исход, если продукт испорчен. Например, можно подхватить дизентерию, кампилобактериоз, гельминтоз, сальмонеллёз, шигеллёз или иерсиниоз", — подытожила специалист.