Россиянам составили список рекомендованных прививок для взрослых

Врач Агаева: для взрослых важна вакцинация от ВПЧ и клещевого энцефалита

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прививки важны не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Анастасия Агаева, врач-терапевт, в разговоре с URA.RU рассказала о необходимости определённых видов вакцинации для поддержания здоровья.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Одной из важных прививок является вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которую рекомендуется провести до начала половой жизни, хотя она остаётся эффективной до 45 лет. Защита от ВПЧ длится пожизненно, дополнительные уколы не нужны.

Беременным женщинам также важно привиться от коклюша, а также создать иммунитет против ветряной оспы и менингококковой инфекции.

Гепатит А представляет опасность для людей старше 50 лет и тех, у кого есть хронические заболевания печени. Вакцинация включает две дозы, разделённые интервалом не менее шести месяцев. После первой дозы иммунитет длится около пяти лет, после второй — пожизненно.

В летний период, особенно в городах и на природе, увеличивается активность клещей, поэтому важно защитить себя от клещевого энцефалита. Эта инфекция может привести к серьёзным и необратимым последствиям. Кроме того, не следует забывать о вакцинации против коронавируса, особенно для беременных, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.