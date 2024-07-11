Россиянам составили список рекомендованных прививок для взрослых

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Врач Агаева: для взрослых важна вакцинация от ВПЧ и клещевого энцефалита

1:28
Здоровье

Прививки важны не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Анастасия Агаева, врач-терапевт, в разговоре с URA.RU рассказала о необходимости определённых видов вакцинации для поддержания здоровья.

Врач Агаева: для взрослых важна вакцинация от ВПЧ и клещевого энцефалита
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Одной из важных прививок является вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которую рекомендуется провести до начала половой жизни, хотя она остаётся эффективной до 45 лет. Защита от ВПЧ длится пожизненно, дополнительные уколы не нужны.

Беременным женщинам также важно привиться от коклюша, а также создать иммунитет против ветряной оспы и менингококковой инфекции.

Гепатит А представляет опасность для людей старше 50 лет и тех, у кого есть хронические заболевания печени. Вакцинация включает две дозы, разделённые интервалом не менее шести месяцев. После первой дозы иммунитет длится около пяти лет, после второй — пожизненно.

В летний период, особенно в городах и на природе, увеличивается активность клещей, поэтому важно защитить себя от клещевого энцефалита. Эта инфекция может привести к серьёзным и необратимым последствиям. Кроме того, не следует забывать о вакцинации против коронавируса, особенно для беременных, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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