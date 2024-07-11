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Психолог Метелина: главные причины обращения к психологу — это появление страхов и попытка наладит межличностные отношения

Женщины обращаются к психологам чаще, чем мужчины

2:08
Здоровье

Чаще всего к психологам обращаются с вопросами преодоления своих страхов и проблемами во взаимоотношениях. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина.

Женщины обращаются к психологам чаще, чем мужчины
Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

По её словам, к психологу, как правило, обращается больше женщин, чем мужчин.

"Мужчины практически не обращаются к психологам, потому что у них обычно отношение к жизни "я справлюсь со своими проблемами сам". Однако появляется тенденция, что чем богаче человек, чем больше он добился в жизни, тем больше вероятность, что он обратится к психологу. Это просто некое поднятие собственного статуса”, — объяснила она.

Главная причина, по которой человек приходит на приём к психологу, — это появление страхов. Другая — это попытка наладит межличностные отношения.

"Также лидирует вопрос отношений, то есть как выйти из отношений, как их наладить с детьми или родителями, решить проблемы между мужем и женой, выйти замуж и так далее. Мы всё-таки социальные животные, и отношения для нас играют большую важность. Мы все ищем себе пару и чувствуем себя несчастными, когда остаёмся в одиночестве. Здоровый человек имеет базовую потребность принадлежать кому-то", — сообщила психолог.

Алиса Метелина рассказала, что в последнее время работы у психологов заметно прибавилось, кроме того, в больших городах у людей вырос уровень тревожности, передаёт NewsInfo.Ru.

Часто к психологам обращаются подростки. По словам психолога, многие из них испытывают стресс перед экзаменами. Кого-то приводят родители, кто-то приходит сам.

"Есть маленькая категория подростков, которые сами просят родителей записать их к специалисту. Многие хотят поработать с чувством тревожности и с ощущением, что ничего не получится. Новое поколение, подростки более осознанны, больше думают о своём будущем и имеют более развитый эмоциональный интеллект. Они лучше нас", — заявила специалист.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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