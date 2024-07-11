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Психоаналитик Смолярчук: пытаясь достичь какую-то цель, человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего?

Психоаналитик рассказала, как правильно достигать целей

1:26
Здоровье

Популярность курсов и тренингов по достижению успеха напрямую связана с желанием людей постоянно доказывать себе или окружающим, что он успешен и востребован.

Психоаналитик рассказала, как правильно достигать целей
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, CC BY-SA 4.0

Но, что действительно движет такими людьми и как разобраться нужно ли это на самом деле, рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Она напомнила о том, что такие люди были всегда, вспомнить хотя бы лозунги советских времён. И сейчас люди отдают всего себя достижению каких-либо целей, жертвуя иногда семьёй, здоровьем, отдыхом, а порой и личными интересами.

По мнению специалиста, первое, что нужно сделать людям-достигаторам, это задать себе вопрос — я это делаю для себя или кого-то ещё. А исходя из ответа, формулировать перед собой задачи, которые помогут достичь желанного результата без физического и морального истощения, сообщает Радио 1.

"Опять же человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане — это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами", — заключила психоаналитик.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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