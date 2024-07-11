Психоаналитик Смолярчук: пытаясь достичь какую-то цель, человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего?

Психоаналитик рассказала, как правильно достигать целей

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярность курсов и тренингов по достижению успеха напрямую связана с желанием людей постоянно доказывать себе или окружающим, что он успешен и востребован.

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, CC BY-SA 4.0

Но, что действительно движет такими людьми и как разобраться нужно ли это на самом деле, рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

Она напомнила о том, что такие люди были всегда, вспомнить хотя бы лозунги советских времён. И сейчас люди отдают всего себя достижению каких-либо целей, жертвуя иногда семьёй, здоровьем, отдыхом, а порой и личными интересами.

По мнению специалиста, первое, что нужно сделать людям-достигаторам, это задать себе вопрос — я это делаю для себя или кого-то ещё. А исходя из ответа, формулировать перед собой задачи, которые помогут достичь желанного результата без физического и морального истощения, сообщает Радио 1.

"Опять же человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане — это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами", — заключила психоаналитик.