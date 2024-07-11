Эта зелень невероятно полезна для здоровья: снизит давление и уберёт тревогу

Кинза снижает давление и выводит токсины из организма

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кинза — это растение, которое придаёт освежающий вкус многим соусам и тушёным блюдам.

Фото: /creativecommons.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, CC BY-SA 2.0

В чём польза кинзы

Свежая зелень — кладезь витаминов, которые очень полезны для организма. Кинза, как и другие зеленые травянистые культуры, оказывает целебное воздействие на человека.

Она улучшает пищеварение, укрепляет кости, уменьшает отёки, выводит токсины из организма, понижает артериальное давление, борется с аллергией, помогает при глазных болезнях. Кроме того, конечно же, придаёт интересный вкус блюдам.

Кинзу можно назвать природным антидепрессантом. Она оказывает успокаивающее и спазмолитическое действие. Ароматное растение помогает в борьбе с депрессией, а также устраняет нервное напряжение.

Кинза способствует правильной работе печени, именно поэтому её часто включают в состав травяных сборов. Благодаря витамину К кинза способствует фильтрации крови, а также помогает уничтожать бактерии и выводить токсины.

Как правильно есть кинзу

Лучше всего смешать кинзу с мятой и базиликом и добавлять в салаты или в конце приготовления блюд. При добавлении кинзы в пищу используйте только листья, измельчённые острым ножом, отделив их от стеблей.