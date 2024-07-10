Почему диетологи советуют есть мангольд: польза продукта

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Мангольд нужно есть для профилактики остеопороза и анемии

1:12
Здоровье

Вкус мангольда может варьироваться в зависимости от сорта и быть более сладким или водянистым. Вкус листьев и черешков сравнивают со вкусом свеклы, спаржи, цветной капусты и даже кукурузы.

Мангольд нужно есть для профилактики остеопороза и анемии
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Peel, CC BY-SA 4.0

В чём польза мангольда

Мангольд отлично подходит для профилактики остеопороза, анемии. Высокое содержание железа в листьях способствует образованию новых кровяных телец, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Наличие витамина К предотвращает внутренние кровотечения. Мангольд богат витамином К, который играет очень важную роль в здоровье костей.

Витамин К может помочь улучшить усвоение кальция и уменьшить экскрецию кальция с мочой, тем самым увеличивая минеральную плотность костной ткани и предотвращая остеоартрит.

Можно ли есть листья мангольда в сыром виде

Салат мангольд является близким родственником свеклы. В пищу употребляют только его листья и черешки как в сыром виде, так и в составе многих блюд. Зелень можно добавлять в свежие салаты, смузи, закуски и домашние супы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
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