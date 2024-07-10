Почему диетологи советуют есть мангольд: польза продукта

Вкус мангольда может варьироваться в зависимости от сорта и быть более сладким или водянистым. Вкус листьев и черешков сравнивают со вкусом свеклы, спаржи, цветной капусты и даже кукурузы.
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В чём польза мангольда
Мангольд отлично подходит для профилактики остеопороза, анемии. Высокое содержание железа в листьях способствует образованию новых кровяных телец, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Наличие витамина К предотвращает внутренние кровотечения. Мангольд богат витамином К, который играет очень важную роль в здоровье костей.
Витамин К может помочь улучшить усвоение кальция и уменьшить экскрецию кальция с мочой, тем самым увеличивая минеральную плотность костной ткани и предотвращая остеоартрит.
Можно ли есть листья мангольда в сыром виде
Салат мангольд является близким родственником свеклы. В пищу употребляют только его листья и черешки как в сыром виде, так и в составе многих блюд. Зелень можно добавлять в свежие салаты, смузи, закуски и домашние супы.
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