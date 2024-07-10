Новое исследование: как отношения с родителями в детстве влияют на психическое здоровье взрослых

Позитивные отношения в детстве с родителями улучшают психическое здоровье взрослых

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На психическое здоровье влияет ряд факторов. Сегодня поговорим об одном из них.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

Как отношения с родителями влияют на психическое здоровье ребенка

Согласно исследованию, проведённому в Колумбийском университете, позитивные отношения с родителями и другими взрослыми в детстве влияют на психическое здоровье взрослых в будущем. При этом оно не зависит от наличия неблагоприятных детских переживаний.

Исследование показало, что здоровые отношения между взрослым и ребёнком укрепляют доверие и снижают риск проблем с психическим здоровьем, таких как тревога или депрессия.

Поэтому для детей крайне важны тёплые, безопасные и заботливые отношения с родителями и другими взрослыми. Это снижает риск стресса, депрессии и повышенного уровня тревожности.

Когда у ребенка нет здоровых отношений, это чревато повышенным риском психических расстройств.

Неблагоприятный детский опыт, который может повлечь за собой ряд проблем, включает в себя такие вещи, как эмоциональное или физическое насилие, психические заболевания у родителей.