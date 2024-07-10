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Опасно ли принимать поливитамины: их польза и вред

Чем полезны поливитамины и в каких случаях их стоит принимать

1:24
Здоровье

Мнения о поливитаминах часто разделяются. Предлагаем разобраться в этом вопросе и узнать, нужно ли их принимать.

Чем полезны поливитамины и в каких случаях их стоит принимать
Фото: Openverse by takacsi75, CC BY 2.0

Что такое поливитамины

Поливитамины — это комплексные пищевые добавки. Как правило, в них содержатся витамины группы В и минералы. Поливитамины могут быть назначены в лечебных целях и для поддержания здоровья. Например, для беременных женщин, а также для здоровья костной, нервной и зрительной систем.

Полезны ли поливитамины

В целом, приём поливитаминов полезен для тех, у кого есть дефицит питательных веществ в рационе. Они также могут быть средством профилактики дефицита витаминов и минералов в организме.

Приём поливитаминов с фолиевой кислотой помогает предотвратить дефекты плода во время беременности. Они также могут помочь людям, которые едят ограниченное количество пищи. Например, веганам или аллергикам.

Ежедневный приём витаминов может помочь удовлетворить суточную потребность человека в питательных веществах. По мнению диетологов, поливитамины являются эффективным способом получить достаточное количество витамина D, витаминов группы В, магния и железа.

Перед приёмом поливитаминов лучше проконсультироваться с врачом.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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