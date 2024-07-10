Какими болезнями можно заразиться дома в ванной

Биотехнолог Рожкова предупредила об опасности шторки для душа

Шторка для душа — главный рассадник бактерий в ванной, заявила химик-биотехнолог и доцент кафедры химических технологий ПНИПУ кандидат технических наук Юлия Рожкова.

Фото: Flickr by Master bath, CC BY 2.0

"В первую очередь потому, что люди меньше всего обращают внимание при уборке на этот предмет, — объяснила она. — Чаще всего микроорганизмы, которые попадают и размножаются на шторке — это условно-патогенные бактерии, которые безопасны, если у вас прочный иммунитет".

Например, метилотрофы, которые образуют так называемую розовую плесень. Они питаются пропионовой кислотой, придающей специфический запах человеческому поту. При снижении иммунитета могут вызвать симптомы простуды.

Бактерия серрация, встречающаяся в ротовой полости и кишечнике человека, обожает фосфор. Вот почему так важно смывать с занавески остатки шампуня, кондиционеров для волос, зубных паст и т. п. Сейчас фосфатные поверхностно-активные вещества встречаются всё реже, но в некоторых косметических средствах они до сих пор применяются, а ещё в роговом слое кожи есть фосфолипиды. Серрация может вызвать коньюктивит у ослабленного человека.

"Сфиногомоны родом из грязи. В ванной эти бактерии питаются веществами с кожи человека, моющими средствами и даже отдушками ароматичной природы. При слабом иммунитете могут вызывать кожные реакции, в более тяжёлых случаях — проблемы с мочеполовой системой", — добавила химик.

"Поэтому душевые шторки должны стать особым пунктом при уборке ванной комнаты", — уверена Рожкова.

"Стирайте шторку чаще и поддерживайте свой иммунитет", — заключила она.