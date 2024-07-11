Как поддержать микрофлору кишечника в жару: от этого зависит не только здоровье, но и настроение

Наш кишечник — это не только орган пищеварения. Это сложная экосистема, населённая триллионами бактерий. Эти микробы играют важную роль в нашем здоровье, влияя на пищеварение, иммунитет и даже на настроение.
Особенно важно поддерживать здоровый баланс этих бактерий в жаркую погоду. В жару организм испытывает дополнительную нагрузку из-за высокой температуры и повышенной потливости.
Обезвоживание. В жаркую погоду мы теряем больше жидкости, что может привести к обезвоживанию. Это негативно влияет на работу кишечника и вызывает запоры.
Изменение пищевых привычек. Летом мы часто меняем свой рацион, употребляя больше сладких охлаждающих напитков. Это может нарушить баланс микрофлоры.
Рост патогенных бактерий. В жарком климате патогенные бактерии могут размножаться быстрее, увеличивая риск кишечных инфекций.
Для поддержания здоровой микрофлоры кишечника рекомендуется употреблять:
— Кисломолочные продукты: натуральный йогурт, творог, мацони.
— Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, цельнозерновой хлеб на закваске.
— Сезонные овощи и зелень.
— Пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.
— Соблюдать гигиену: мыть руки перед едой и тщательно мыть фрукты и овощи, чтобы избежать кишечных инфекций.
Ранее Pravda.Ru писала, что сон на левом боку может облегчить изжогу.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.