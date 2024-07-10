Определены опасности густой крови

Густая кровь может доставить человеку множество неудобств и существенно ухудшить его самочувствие. Среди возможных последствий — головные боли, снижение работоспособности и повышенный риск образования тромбов. Об этом Газета.Ru сообщила Марина Бережная, врач общей практики и руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC).
"Если говорить о серьёзных последствиях, сгущение крови может увеличивать риск образования тромбов. И речь не только о тромбах крупных сосудов, но и о микротромбозах. Они приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом", — пояснила врач.
По её словам, сгущение крови является нарушением нормального соотношения количества клеточных компонентов и жидкой части крови. Обычно это происходит из-за уменьшения жидкой составляющей. Для решения проблемы необходимо отслеживать водный баланс и вовремя его восполнять. Также для определения изменений вязкости крови можно провести соответствующие лабораторные исследования.
"Одно из них стало всем нам знакомо со времён пандемии Covid-19 — D-димер. Но его выполнение для самостоятельной оценки ситуации не подходит, оценивать результаты любых анализов должен только специалист", — подытожила Марина Бережная.
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