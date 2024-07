Определены опасности густой крови

Густая кровь может доставить человеку множество неудобств и существенно ухудшить его самочувствие. Среди возможных последствий — головные боли, снижение работоспособности и повышенный риск образования тромбов. Об этом Газета.Ru сообщила Марина Бережная, врач общей практики и руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC).

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0