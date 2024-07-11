New York Times назвал четыре актуальных тренда в сфере здоровья

NYT: 2024 году важно пить воду, заботиться о кишечнике и восстановлении

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно The New York Times, тренды здоровья первой половины года не отличаются новизной. Эти принципы актуальны каждый год, но иногда полезно напоминать себе о них.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Итак, в 2024 году в сфере здоровья ожидаются следующие тренды:

— Больше воды. Важно пить воду при появлении жажды и не заменять ее другими напитками. Также полезно брать с собой бутылку воды наполненную с утра.

— Забота о здоровье кишечника. Продукты для здоровья кишечника, пребиотические напитки и яблочный уксус будут в тренде. Но главное — это правильное питание, минимизация стресса и употребление клетчатки.

— Дорогие спортзалы и фитнес-программы предлагают программы долголетия за $40 000 в год. Но бесплатные 20-минутные тренировки также эффективны и доступны каждому.

— Год отдыха и восстановления. Появились новые понятия, такие как hurkle durkle — правильно валяться в кровати и "сонный коктейль": домашняя смесь из кислого вишневого сока, газировки и магния. Также актуальны отдых на полу для заземления и сокращение потребления кофеина и алкоголя.

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