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New York Times назвал четыре актуальных тренда в сфере здоровья

NYT: 2024 году важно пить воду, заботиться о кишечнике и восстановлении

1:24
Здоровье

Согласно The New York Times, тренды здоровья первой половины года не отличаются новизной. Эти принципы актуальны каждый год, но иногда полезно напоминать себе о них.

NYT: 2024 году важно пить воду, заботиться о кишечнике и восстановлении
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Итак, в 2024 году в сфере здоровья ожидаются следующие тренды:

— Больше воды. Важно пить воду при появлении жажды и не заменять ее другими напитками. Также полезно брать с собой бутылку воды наполненную с утра.

— Забота о здоровье кишечника. Продукты для здоровья кишечника, пребиотические напитки и яблочный уксус будут в тренде. Но главное — это правильное питание, минимизация стресса и употребление клетчатки.

— Дорогие спортзалы и фитнес-программы предлагают программы долголетия за $40 000 в год. Но бесплатные 20-минутные тренировки также эффективны и доступны каждому.

— Год отдыха и восстановления. Появились новые понятия, такие как hurkle durkle — правильно валяться в кровати и "сонный коктейль": домашняя смесь из кислого вишневого сока, газировки и магния. Также актуальны отдых на полу для заземления и сокращение потребления кофеина и алкоголя.

Ранее Pravda.Ru писала, что россиянам назвали продукты, от которых люди быстро стареют.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
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