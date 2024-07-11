New York Times назвал четыре актуальных тренда в сфере здоровья

Согласно The New York Times, тренды здоровья первой половины года не отличаются новизной. Эти принципы актуальны каждый год, но иногда полезно напоминать себе о них.
Итак, в 2024 году в сфере здоровья ожидаются следующие тренды:
— Больше воды. Важно пить воду при появлении жажды и не заменять ее другими напитками. Также полезно брать с собой бутылку воды наполненную с утра.
— Забота о здоровье кишечника. Продукты для здоровья кишечника, пребиотические напитки и яблочный уксус будут в тренде. Но главное — это правильное питание, минимизация стресса и употребление клетчатки.
— Дорогие спортзалы и фитнес-программы предлагают программы долголетия за $40 000 в год. Но бесплатные 20-минутные тренировки также эффективны и доступны каждому.
— Год отдыха и восстановления. Появились новые понятия, такие как hurkle durkle — правильно валяться в кровати и "сонный коктейль": домашняя смесь из кислого вишневого сока, газировки и магния. Также актуальны отдых на полу для заземления и сокращение потребления кофеина и алкоголя.
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