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О чём может рассказать слюна

Химик Красных рассказала о диагностике депрессии по слюне

1:21
Здоровье

Слюна — весьма привлекательный биоматериал для анализа в связи с крайней простотой её забора, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха кандидат химических наук Ольга Красных.

Химик Красных рассказала о диагностике депрессии по слюне
Фото: Wikimedia Commons by Pereru, CC BY-SA 4.0

"Во время пандемии COVID-19 почти все проходили тест на его наличие в нашем организме. В качестве материала у нас брали слизистую из зева, которая содержит и слюну", — напомнила она.

Слюна содержит целый комплекс стероидных гормонов и их молекулярных предшественников, по отклонениям которых можно выявить проблемы со здоровьем.

Среди них — гормон сна мелатонин, отвечающий за биологические часы, а также. Известно, что его недостаток может вызывать депрессивные состояния.

"Количество научных публикаций, посвященных исследованиям слюны, увеличивается. Из крайне перспективных следует отметить маркеры онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Во всём мире активно развиваются исследования, посвященные разработке выявляющих систем", — рассказала Красных.

По её словам, среди перспективных направлений — определение по слюне уровня гормона серотонина, ответственного за регуляцию настроения, а также полового и пищевого поведения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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