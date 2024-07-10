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Не слушайте советов из TikTok: у морской соли нет никаких преимуществ

Диетолог Эдвина Кларк опровергла пользу кельтской морской соли

Здоровье

Новый тренд набирает обороты в TikTok — кельтская морская соль. По утверждению популярной тиктокерки Эбби Баффо (927 тысяч подписчиков), серая соль, как её ещё называют, улучшит сон, сделает кожу сияющей и придаст энергии.

Диетолог Эдвина Кларк опровергла пользу кельтской морской соли
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Она сослалась на видео пропагандистки альтернативной медицины Барбары О'Нил, которая советует класть на язык крупинку морской соли перед каждым стаканом воды. Кроме того, блогерка упомянула книгу "Ложь о кальции", в которой написано, что кельтская соль содержит 82 полезных минерала.

Морская соль подвергается меньшей обработке, поэтому содержит больше различных минералов, чем обычная столовая соль, подтверждает врач функциональной медицины Шивани Амин.

С другой стороны, минимальная обработка подразумевает, что и опасных примесей, например свинца, может остаться больше, предупреждают в Американской кардиологической ассоциации.

Нет в ней 82 минералов, "большинство доступных анализов элементного состава кельтской морской соли показывают наличие 20 элементов или меньше", уточняет диетолог Алекс Оскиан — по её словам, это магний, калий и кальций, а также следовые количества железа и цинка.

"Эти минералы содержатся в очень малых количествах, и кельтскую морскую соль нельзя считать существенным источником любого из этих питательных веществ, — заверяет диетолог Эдвина Кларк из Сан-Франциско, — поэтому её преимущества преувеличены".

"Поскольку количество каждого минерала в соли настолько мало, вы, скорее всего, не получите необходимой дозы для удовлетворения суточной потребности в минералах" только через соль, согласна Амин.

Вообще потребление любой соли, и морской, и обычной, следовало бы сократить, советует Оскиан.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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