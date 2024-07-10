Не слушайте советов из TikTok: у морской соли нет никаких преимуществ

Новый тренд набирает обороты в TikTok — кельтская морская соль. По утверждению популярной тиктокерки Эбби Баффо (927 тысяч подписчиков), серая соль, как её ещё называют, улучшит сон, сделает кожу сияющей и придаст энергии.
Она сослалась на видео пропагандистки альтернативной медицины Барбары О'Нил, которая советует класть на язык крупинку морской соли перед каждым стаканом воды. Кроме того, блогерка упомянула книгу "Ложь о кальции", в которой написано, что кельтская соль содержит 82 полезных минерала.
Морская соль подвергается меньшей обработке, поэтому содержит больше различных минералов, чем обычная столовая соль, подтверждает врач функциональной медицины Шивани Амин.
С другой стороны, минимальная обработка подразумевает, что и опасных примесей, например свинца, может остаться больше, предупреждают в Американской кардиологической ассоциации.
Нет в ней 82 минералов, "большинство доступных анализов элементного состава кельтской морской соли показывают наличие 20 элементов или меньше", уточняет диетолог Алекс Оскиан — по её словам, это магний, калий и кальций, а также следовые количества железа и цинка.
"Эти минералы содержатся в очень малых количествах, и кельтскую морскую соль нельзя считать существенным источником любого из этих питательных веществ, — заверяет диетолог Эдвина Кларк из Сан-Франциско, — поэтому её преимущества преувеличены".
"Поскольку количество каждого минерала в соли настолько мало, вы, скорее всего, не получите необходимой дозы для удовлетворения суточной потребности в минералах" только через соль, согласна Амин.
Вообще потребление любой соли, и морской, и обычной, следовало бы сократить, советует Оскиан.
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