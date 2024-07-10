Популярный крепкий напиток оказался опаснее водки

Врач Шехян: коньяк воздействует на слизистую желудка агрессивнее водки

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кардиологии медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян в интервью NEWS. ru рассказал о негативном влиянии коньяка на организм. По его словам, этот напиток оказывает более агрессивное воздействие на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка, чем водка. Шехян опроверг миф о пользе коньяка для нормализации артериального давления, подчеркнув, что он может вызвать его неконтролируемое снижение.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Врач пояснил, что коньяк расширяет сосуды, что приводит к резкому падению давления. Однако это не нормализация, а именно неконтролируемое снижение. Более того, как и любой алкоголь, коньяк ускоряет сердцебиение, что может привести к последующему повышению давления. Грант Шехян отметил, что тахикардия крайне вредна для организма.

Специалист объяснил, почему коньяк иногда считают "мягким напитком": из-за содержания дубильных веществ он медленнее всасывается. Тем не менее, Шехян подчеркнул, что безопасной дозы коньяка не существует.

"Выбор между водкой и коньяком — выбор из двух зол. Ни стопка коньяка, ни стопка водки полезными для здоровья не являются, потому что регулярное употребление алкоголя, даже в небольших количествах, приводит к развитию хронического алкоголизма. Это в первую очередь психическое заболевание. Оно выражается в том числе в том, что человек на первоначальной дозе никогда не остается, у него возникает потребность ее постепенно увеличивать", — резюмировал Грант Шехян.