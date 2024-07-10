Названы простые способы быстро взбодриться

The Sun: прогулки на свежем воздухе помогут быстро взбодриться

Сладкие энергетические напитки дают лишь кратковременный заряд энергии. Вместо них лучше выпить стакан воды или прогуляться, советует врач-терапевт и хирург Зоуи Уильямс. В интервью изданию The Sun она перечислила несколько других простых и эффективных способов взбодриться.

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Зоуи Уильямс рекомендует не использовать энергетики для повышения активности, так как их эффект длится всего несколько часов, а содержание сахара очень высоко. Она предлагает более полезные альтернативы, такие как прогулки на свежем воздухе или стакан воды. Также для получения энергии можно употреблять продукты, богатые клетчаткой, которые медленно усваиваются и предотвращают скачки сахара в крови.

Если же человек постоянно чувствует усталость и перечисленные методы не помогают, Уильямс советует обратиться за медицинской помощью.