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Хирург Умнов высказался о положительном влиянии мороженного на организм

Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов

1:17
Здоровье

По словам ассистента кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и врача-хирурга Александра Умнова, употребление натурального мороженого может улучшить настроение, увеличивая уровень серотонина в организме, и помочь справиться с сезонной хандрой.

Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалист подчеркнул, что это любимое многими лакомство содержит ряд полезных веществ, включая аминокислоты, различные минералы (кальций, натрий, фосфор, калий, магний) и витамины.

"Витамины группы B улучшают качество сна и помогают бороться с плохим настроением, витамин А необходим для поддержания хорошего зрения, с помощью витамина D организм более качественно усваивает кальций, а витамин Е спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и отодвигает время появления морщин", — отметил Александр Умнов.

Умнов также указал на наличие в мороженом ферментов, способствующих расщеплению и усвоению молочных жиров. Он добавил, что йогуртовые варианты десерта могут быть полезны для предотвращения проблем с пищеварительной системой и нарушений микрофлоры кишечника, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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