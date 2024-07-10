Хирург Умнов высказался о положительном влиянии мороженного на организм

Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам ассистента кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и врача-хирурга Александра Умнова, употребление натурального мороженого может улучшить настроение, увеличивая уровень серотонина в организме, и помочь справиться с сезонной хандрой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалист подчеркнул, что это любимое многими лакомство содержит ряд полезных веществ, включая аминокислоты, различные минералы (кальций, натрий, фосфор, калий, магний) и витамины.

"Витамины группы B улучшают качество сна и помогают бороться с плохим настроением, витамин А необходим для поддержания хорошего зрения, с помощью витамина D организм более качественно усваивает кальций, а витамин Е спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и отодвигает время появления морщин", — отметил Александр Умнов.

Умнов также указал на наличие в мороженом ферментов, способствующих расщеплению и усвоению молочных жиров. Он добавил, что йогуртовые варианты десерта могут быть полезны для предотвращения проблем с пищеварительной системой и нарушений микрофлоры кишечника, как сообщает Общественная Служба Новостей.