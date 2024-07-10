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Врач назвала допустимую суточную норму потребления кофе

Врач Утюмова: суточная норма кофеина для здорового человека составляет 250-300 мг

1:18
Здоровье

Избыток кофеина способен привести к дрожи в руках, усилению беспокойства и даже к приступам паники. Согласно рекомендациям Дарьи Утюмовой, врача-гастроэнтеролога, для поддержания здоровья достаточно потреблять от 250 до 300 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно трем чашкам кофе, сообщает Газета.Ru.

Врач Утюмова: суточная норма кофеина для здорового человека составляет 250-300 мг
Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

"Помимо этого, выраженный мочегонный эффект кофеина может привести к обезвоживанию и истощению организма, а также провоцировать диарею", — отметила Дарья Утюмова.

Доктор также подчеркнула, что избыток кофеина может негативно сказаться на состоянии людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, провоцируя учащённый пульс, повышение кровяного давления и нерегулярный ритм сердца. Все это может усугубить тревожность, вызвать бессонницу и дрожь в конечностях. Поэтому кофе не рекомендуется пить перед сном. Кроме того, кофе может усиливать перистальтику кишечника.

"Важно отметить, что кофеин не борется с усталостью и не пополняет энергетические запасы человека. Это вещество лишь временно мобилизует ресурсы организма, после чего усталость и истощение усиливаются", — резюмировала врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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