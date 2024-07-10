Врач назвала допустимую суточную норму потребления кофе

Врач Утюмова: суточная норма кофеина для здорового человека составляет 250-300 мг

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыток кофеина способен привести к дрожи в руках, усилению беспокойства и даже к приступам паники. Согласно рекомендациям Дарьи Утюмовой, врача-гастроэнтеролога, для поддержания здоровья достаточно потреблять от 250 до 300 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно трем чашкам кофе, сообщает Газета.Ru.

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"Помимо этого, выраженный мочегонный эффект кофеина может привести к обезвоживанию и истощению организма, а также провоцировать диарею", — отметила Дарья Утюмова.

Доктор также подчеркнула, что избыток кофеина может негативно сказаться на состоянии людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, провоцируя учащённый пульс, повышение кровяного давления и нерегулярный ритм сердца. Все это может усугубить тревожность, вызвать бессонницу и дрожь в конечностях. Поэтому кофе не рекомендуется пить перед сном. Кроме того, кофе может усиливать перистальтику кишечника.

"Важно отметить, что кофеин не борется с усталостью и не пополняет энергетические запасы человека. Это вещество лишь временно мобилизует ресурсы организма, после чего усталость и истощение усиливаются", — резюмировала врач.