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Нутрициолог Русакова: причины рассеянности и несобранности могут скрываться в проблемах с сосудами, либо в нехватке витаминов, например, группы B

Плохая концентрация внимания может быть результатом проблем с сосудами

Здоровье

Многие люди сталкивались с состоянием нервного истощения, когда чувствуется постоянная усталость, рассеянность и несобранность. Причины у этого состояния бывают разные, поэтому и подход к его лечению тоже. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с NewsInfo.Ru.

Плохая концентрация внимания может быть результатом проблем с сосудами
Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, PDM

Дело в том, что причины могут скрываться в проблемах с сосудами, либо в нехватке витаминов, например, группы B.

"Есть препараты в виде медикаментозной, лечебной дозировки, они положительно влияют на нервную систему, концентрацию, работу мозга. И биологически активные добавки, обогащённые этими витаминами. Есть множество различных растительных препаратов, например, из экстракта листьев гинкго билоба. Он применяется и в пожилом возрасте, и в детском в моменты физических и умственных нагрузок”, — сообщила она.

Однако нутрициолог не советовала назначать самому себе какие-либо препараты или БАДы без предварительной консультации с врачом-неврологом или другими узкими специалистами.

Для тех, кто хочет повысить свою работоспособность после болезни, Дарья Русакова порекомендовала обратить внимание на питание.

"Очень важно правильно питаться, чтобы в рационе было достаточно белка, антиоксидантов и витаминов. Желательно включать широкий спектр овощей, фруктов, зелени для того, чтобы антиоксиданты и витамины попадали в организм в нужном количестве”, — поделилась она.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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