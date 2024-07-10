Мюсли и хлопья вошли в топ вреднейших завтраков

Диетолог Михалёва призывает не есть на завтрак мюсли и хлопья

Мюсли и хлопья, богатые простыми углеводами с высоким гликемическим индексом и представляющие собой рафинированные злаки, считаются одним из самых вредных вариантов завтрака, сообщила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог-диетолог "СМ-Клиники" Оксана Михалёва, сообщает Газета.Ru.

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"Процесс производства хлопьев представляет собой использование очищенных злаков (т.е. не цельнозерновых). Очищенные (рафинированные) злаки — это злаки, полученные после удаления оболочки зерна, которая является ценной частью злаковых, богатой клетчаткой, витаминами группы В и минералами. После того как оболочка зерна удалена, продукт получается более вкусным и нежным, но бедным по своему составу", — отметила врач.

Диетолог отметила, что эти продукты характеризуются высокой калорийностью, достигающей от 320 до 470 ккал на 100 грамм, что делает их нерекомендуемыми для людей с избыточным весом, диабетом и проблемами сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в состав мюсли часто входит добавленный сахар, что ещё больше увеличивает их гликемический индекс. В продуктах также часто содержится значительное количество растительного масла, а иногда и тугоплавких масел, таких как пальмовое.

Михалёва подчеркнула, что мюсли и хлопья, несмотря на высокую калорийность, обладают низкой пищевой ценностью, что в условиях современного малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная уже с детского возраста.