Прыщи навсегда? Эксперт поделилась секретами безупречной кожи

Эксперт Олисова: важно не запускать кожные заболевания и обращаться к врачу вовремя

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ольга Олисова, директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета и член-корреспондент РАН, в беседе с aif.ru опровергла миф о невозможности излечения большинства кожных заболеваний. Она подчеркнула, что из 2,5 тысяч известных кожных заболеваний большинство могут быть успешно вылечены, если не запустить их и своевременно обратиться за медицинской помощью.

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Олисова отметила, что современная медицина достигла значительного прогресса в лечении многих серьёзных кожных заболеваний. Особенно успешными являются применения генно-инженерных биологических препаратов, направленных на блокировку воспалительных цитокинов, которые играют ключевую роль в развитии иммунозависимых заболеваний.

В рамках программы "Приоритет-2030" в сотрудничестве с Институтом регенеративной медицины был начат пилотный проект по лечению витилиго с помощью клеточных технологий. Этот метод предполагает использование здоровых клеток из эпидермиса или дермы пациента для пересадки на области кожи, потерявшие пигментацию. В результате, в течение месяца происходит восстановление натурального цвета кожи.

Олисова также подчеркнула, что их клиника специализируется на лечении жизнеугрожающих кожных заболеваний, которые иногда являются слишком сложными для других медицинских учреждений. Они применяют инновационные методы лечения, чтобы предоставить помощь всем нуждающимся пациентам. Первичный прием платный, однако последующее лечение осуществляется за счёт ОМС.