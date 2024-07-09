Инженер Духовников рассказал, как использовать морозилку вместо кондиционера

В качестве альтернативы кондиционеру можно использовать морозильную камеру. О таком необычном способе охлаждения рассказал инженер-строитель Дмитрий Духовников в интервью газете "Взгляд".

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Специалист предлагает намочить одежду, положить её в морозильную камеру, а затем надеть. По словам эксперта, она будет оставаться прохладной примерно 30 минут, что достаточно для охлаждения дополнительного комплекта. Он сообщил, что научился этому методу в Израиле, где лето намного жарче, чем в России.

Чтобы квартира меньше нагревалась, инженер рекомендует в период с 12 часов дня до спада жары закрывать окна шторами. Если окна выходят на восточную сторону, то шторы можно закрывать ещё с вечера. Также можно наклеить на окна светоотражающую плёнку.