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Специалист по безопасности Нестеров рассказал о скрытых опасностях нарукавников

1:00
Здоровье

В эфире телеканала "Мир 24" эксперт Андрей Нестеров объяснил, почему использование надувных матрасов и нарукавников не гарантирует безопасности на воде.

Специалист по безопасности Нестеров рассказал о скрытых опасностях нарукавников
Фото: commons.wikimedia.org by Cole Hutson, CC0

По словам эксперта, швы на нарукавниках и надувных спасательных жилетах проклеены. Если они нагреются на солнце и разойдутся, то перестанут выполнять свою защитную функцию. В таком случае ребёнок окажется один на один с водой.

Также Андрей Нестеров отметил, что во время пребывания на солнце у ребёнка может ухудшиться самочувствие. В этой ситуации нарукавники не смогут защитить его от несчастного случая. Ребёнок может захлебнуться, наглотавшись воды.

Специалист подчеркнул, что надувные матрасы также не являются безопасными. Поэтому не стоит отплывать на них далеко от берега. Кроме того, важно выбирать для купания только специально оборудованные места, где работают спасатели.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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