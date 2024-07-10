Как питание может помочь предотвратить деменцию: советы диетологов

Жирная рыба и орехи могут защитить от деменции

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание может поддержать работу мозга и предотвратить развитие деменции.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

Какие продукты помогают поддерживать когнитивные функции

Овощи чрезвычайно полезны для здоровья мозга. Например, листовые овощи, такие как капуста, мангольд, шпинат и салат айсберг. Вы можете добавить в свой рацион любой вид овощей, так как они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, особенно витамином К.

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году, высокий уровень витамина К в крови связан с улучшением когнитивных функций у людей.

Кроме того, для поддержания здоровья мозга важно добавлять в свой рацион цельнозерновые продукты. Например, цельнозерновой хлеб, коричневый рис, амарант. В них содержится магний, который полезен для клеток мозга.

Орехи полезны для здоровья. Миндаль содержит витамин Е, антиоксидант, который защищает здоровье мозга.

Ягоды тоже богаты антиоксидантами, которые могут снизить риск развития деменции. Рыба является отличным источником белка. Он нужен для создания нейротрансмиттеров, соединений, которые позволяют клеткам мозга общаться друг с другом.

Добавьте в свой рацион жирную рыбу. Например, лосось, скумбрию, сельдь. Они богаты омега-3 жирами, которые играют важную роль в построении клеток мозга.