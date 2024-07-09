Продукты, которые ускоряют старение: ограничьте их употребление

Кофе и молоко ускоряют старение организма

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты питания могут влиять на процесс старения и риск развития деменции.

Искусственные подсластители

Эксперты связывают искусственные подсластители с повышенным риском развития деменции. Кроме того, диетические напитки повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней.

Молоко

Учёные часто связывают потребление молока и молочных продуктов с более высокими показателями снижения когнитивных способностей у пожилых людей. Это также может привести к более быстрому биологическому старению у людей.

Кофе

Несмотря на пользу от употребления пары чашек кофе в день, напиток связан с повышенным риском развития деменции. Это было отмечено у тех людей, которые выпивали более шести чашек кофе в день.

Кроме того, большое количество кофеина в рационе связано с быстрым биологическим старением организма.