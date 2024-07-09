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Утреннее отделяемое из глаз: опасно ли и в каком случае нужно обратиться к врачу

Врач Санторо назвала причины появления отделяемого из глаз

1:20
Здоровье

Главный врач клиники микрохирургии глаза Элина Санторо рассказала о том, опасны ли желтоватые и белесоватые выделения из глаз, которые появляются после сна, сообщает сайт aif.ru.

Врач Санторо назвала причины появления отделяемого из глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

По словам специалиста, такие жёлтые и белые образования являются отделяемым, в основном оно не несёт никакой угрозы для здоровья. Чаще всего слизистая глаз таким образом защищается от различных мелких частиц, пыльцы, аллергенов. В этом случае наблюдение врача не требуется.

Врач отметила, что если подобные образования возникают постоянно и в большом количестве, ресницы по утрам склеиваются, то стоит обратиться к врачу. Такие симптомы говорят о наличии заболевания глаз. Чаще речь идёт об конъюнктивите. 

Это заболевание ещё может сопровождаться такими симптомами, как ощущение инородного тела в глазах, сложность открывания глаз, снижение зрения. Важно как можно скорее начать лечение, обратившись к офтальмологу. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением.

Иногда отделяемое возникает по причине аллергической реакции. Тогда есть ещё слезотечение, отёк и зуд. В этом случае нужно обратиться к аллергологу.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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