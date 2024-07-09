Утреннее отделяемое из глаз: опасно ли и в каком случае нужно обратиться к врачу

Врач Санторо назвала причины появления отделяемого из глаз

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач клиники микрохирургии глаза Элина Санторо рассказала о том, опасны ли желтоватые и белесоватые выделения из глаз, которые появляются после сна, сообщает сайт aif.ru.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

По словам специалиста, такие жёлтые и белые образования являются отделяемым, в основном оно не несёт никакой угрозы для здоровья. Чаще всего слизистая глаз таким образом защищается от различных мелких частиц, пыльцы, аллергенов. В этом случае наблюдение врача не требуется.

Врач отметила, что если подобные образования возникают постоянно и в большом количестве, ресницы по утрам склеиваются, то стоит обратиться к врачу. Такие симптомы говорят о наличии заболевания глаз. Чаще речь идёт об конъюнктивите.

Это заболевание ещё может сопровождаться такими симптомами, как ощущение инородного тела в глазах, сложность открывания глаз, снижение зрения. Важно как можно скорее начать лечение, обратившись к офтальмологу. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением.

Иногда отделяемое возникает по причине аллергической реакции. Тогда есть ещё слезотечение, отёк и зуд. В этом случае нужно обратиться к аллергологу.