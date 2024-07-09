Психологи назвали тревожные признаки в первые 6 месяцев отношений

Контроль и вспыльчивость могут говорить об абьюзивном партнёре

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно быть особенно осторожным в первые месяцы серьёзных отношений и внимательно присматриваться к партнёру.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, CC0

Красные флажки в первые полгода отношений

Частым тревожным сигналом в начале отношений и впоследствии является неспособность контролировать свои эмоциональные реакции. Такой партнёр может вести себя агрессивно, выражать раздражение, реагировать на что-то простое слишком эмоционально и бурно. Без такого навыка построить здоровые отношения практически невозможно.

Важно понимать, что рядом со своим партнёром вы должны чувствовать себя безопасно, комфортно и стабильно. В здоровых отношениях, когда есть конфликт, люди спокойно обсуждают проблемы, не повышают голос, не манипулируют, не угрожают и не шантажируют других.

Кроме того, в отношениях нужно уметь признавать свою вину и уметь просить прощения. Неспособность разрешить конфликт может привести к чувству вины, повышению уровня тревожности, стрессу и даже посттравматическому стрессовому расстройству.

Ещё одним тревожным сигналом в отношениях является перекладывание ответственности. Человек должен быть равноправно вовлечен в отношения и хотеть инвестировать в их развитие и успех. Если ваш партнёр не хочет ничего решать или выбирать, это нехорошо.

Контроль является большим красным флагом в отношениях, например, если ваш партнёр пытается контролировать ваши хобби, общение с друзьями и близкими. Иногда это может быть неочевидно. В таких случаях обидчик спрашивает, где вы были, с кем и почему. После этого человек может попросить вас перестать что-то делать. Например, отписаться от кого-то в социальных сетях, не ходить на встречи с друзьями, тратить свои деньги.

Такие партнёры могут быть недовольны тем, что вы не отвечаете на звонки и сообщения, и их не устраивает ответ, что вы были заняты. Тогда такой партнёр начинает злиться и ругать вас, заставляя извиняться и чувствовать себя виноватым.

Всё это признаки того, что в будущем будут гораздо более серьёзные попытки манипуляций и контроля в отношениях.