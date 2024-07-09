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Раскрыты последствия жары для психики: отбивает память и повергает в панику

Психиатр Филинова предупредила о риске приступов паники из-за жары

1:22
Здоровье » Здоровье и профилактика

Жара может заметно ухудшить психическое состояние человека и снизить его когнитивные функции, предупредила врач психиатр-психотерапевт Варвара Филинова. В разговоре с РИАМО она раскрыла последствия аномально высоких температур для ментального здоровья.

Психиатр Филинова предупредила о риске приступов паники из-за жары
Фото: Freepik by msgrowth, PDM

"Мозг — очень пластичный орган, но и у него есть ограничения, из-за которых его функциональность падает", — объяснила доктор.

По её словам, снижение работоспособности от жары отмечают студенты, школьники и работающие люди, дети становятся капризными и утрачивают активность.

"Часто перегрев проявляется выраженными нарушениями сна, который чаще всего становится поверхностным, неполноценным и прерывистым. Кроме того, в период сильной жары возрастает раздражительность и агрессивность", — добавила Филинова.

Повышение уровня гормона стресса кортизола из-за перегрева сопровождается учащённым сердцебиением и тошнотой, что может быть воспринято как приступ паники.

Всё это касается здоровых людей, а больным и подавно в таких условиях следует быть внимательнее к себе. "Поэтому при любом ухудшении своего как физического, так и психического состояния в жару необходимо незамедлительно обращаться к врачу", — заключила собеседница издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
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Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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