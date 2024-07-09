Раскрыты последствия жары для психики: отбивает память и повергает в панику

Жара может заметно ухудшить психическое состояние человека и снизить его когнитивные функции, предупредила врач психиатр-психотерапевт Варвара Филинова. В разговоре с РИАМО она раскрыла последствия аномально высоких температур для ментального здоровья.
"Мозг — очень пластичный орган, но и у него есть ограничения, из-за которых его функциональность падает", — объяснила доктор.
По её словам, снижение работоспособности от жары отмечают студенты, школьники и работающие люди, дети становятся капризными и утрачивают активность.
"Часто перегрев проявляется выраженными нарушениями сна, который чаще всего становится поверхностным, неполноценным и прерывистым. Кроме того, в период сильной жары возрастает раздражительность и агрессивность", — добавила Филинова.
Повышение уровня гормона стресса кортизола из-за перегрева сопровождается учащённым сердцебиением и тошнотой, что может быть воспринято как приступ паники.
Всё это касается здоровых людей, а больным и подавно в таких условиях следует быть внимательнее к себе. "Поэтому при любом ухудшении своего как физического, так и психического состояния в жару необходимо незамедлительно обращаться к врачу", — заключила собеседница издания.
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