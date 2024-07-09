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Женщине удалили желчный пузырь с "булыжником" 2,5 сантиметра, который она терпела семь лет

В Долгопрудном спасли пациентку, семь лет терпевшую боли в желчном пузыре

1:37
Здоровье

В Долгопрудном спасли пациентку, семь лет терпевшую боли в желчном пузыре, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области во вторник.

В Долгопрудном спасли пациентку, семь лет терпевшую боли в желчном пузыре
Фото: commons.wikimedia.org by Pfree2014, CC BY-SA 4.0

В местную больницу поступила 37-летняя женщина с жалобами на болевые приступы в области желчного пузыря. Воспаление желчного пузыря и желчекаменную болезнь ей диагностировали ещё семь лет назад, но всё это время она отказывалась от операции из страха.

"По данным предыдущих обследований, семь лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а к настоящему моменту достиг уже 2,5 см в длину. За эти годы конкремент внутри желчного пузыря увеличился в размерах в несколько раз, вызывая гораздо более интенсивные приступы, в итоге, пересилившие страх: пациентка решилась на плановое оперативное вмешательство у наших врачей", — рассказал хирург стационара Долгопрудненской больницы Андрей Ивашкин.

Медики выполнили лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря (холецистэктомию), продлившуюся около 50 минут, и наложили не требующие снятия внутрикожные швы. Через три дня пациентка выписана на амбулаторное наблюдение.

Ранее в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова в Уфе рассказали о больной, которая 29 лет мучилась из-за синдрома "пустого турецкого седла", списывая недомогание на переутомление.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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