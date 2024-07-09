Врач рассказала, какое количество сахара в день безопасно для женщин и мужчин

Врач Тананакина: женщинам стоит есть не более 6 чайных ложек сахара в день

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог АО "Медицина", кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, отметив в День сахарного печенья 9 июля, что суточная норма сахара определяется индивидуальными особенностями организма, рационом питания и уровнем физической активности, рекомендует женщинам ограничивать потребление сахара до 25 граммов, а мужчинам — до 36 граммов в день.

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"Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определённого уровня в день, например, не более 25 граммов для женщин — это приблизительно шесть чайных ложек — и 36 граммов для мужчин", — отметила врач в беседе с РИАМО.

Специалист подчеркнула, что эти цифры могут меняться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и состояния здоровья, и напомнила о необходимости учитывать не только добавленный сахар, но и другие подсластители, содержащиеся в сладостях.