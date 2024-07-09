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Врач рассказала, какое количество сахара в день безопасно для женщин и мужчин

Врач Тананакина: женщинам стоит есть не более 6 чайных ложек сахара в день

1:00
Здоровье

Врач-эндокринолог АО "Медицина", кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, отметив в День сахарного печенья 9 июля, что суточная норма сахара определяется индивидуальными особенностями организма, рационом питания и уровнем физической активности, рекомендует женщинам ограничивать потребление сахара до 25 граммов, а мужчинам — до 36 граммов в день.

Врач Тананакина: женщинам стоит есть не более 6 чайных ложек сахара в день
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

"Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определённого уровня в день, например, не более 25 граммов для женщин — это приблизительно шесть чайных ложек — и 36 граммов для мужчин", — отметила врач в беседе с РИАМО.

Специалист подчеркнула, что эти цифры могут меняться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и состояния здоровья, и напомнила о необходимости учитывать не только добавленный сахар, но и другие подсластители, содержащиеся в сладостях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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