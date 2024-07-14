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Врач раскрыла, какой напиток надо выпить после укуса осы или пчелы

Врач Ораева: после укуса осы или пчелы надо извлечь жало и выпить сладкий горячий чай

1:29
Здоровье

При укусе пчелы важно немедленно удалить жало и тщательно обработать место укуса для предотвращения аллергии и инфекции, как сообщила терапевт Ширин Ораева из Видновской клинической больницы в интервью для NEWS.ru.

Врач Ораева: после укуса осы или пчелы надо извлечь жало и выпить сладкий горячий чай
Фото: flickr.com by Forest Wander, CC BY-SA 2.0

"Подойдут перекись водорода, йодный раствор, кортикостероидная мазь, обычный медицинский спирт. Яд выдавливать не стоит. Когда жала нет, нужно не допустить распространения яда в организме и аллергии, аллергия предотвращается приёмом антигистаминных средств", — пояснила специалист.

Врач рекомендует после укуса употреблять больше жидкости, особенно сладкой воды или горячего сладкого чая. Для уменьшения отёка следует прикладывать к месту укуса холодный компресс или влажное полотенце, смоченное в растворе пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды) на 15-20 минут. Также эффективно использование смоченного кусочка сахара-рафинада для нейтрализации яда.

Для облегчения боли можно применять холодный компресс с уксусом или спиртом в течение получаса. При сильном отёке помогают лимонный сок и настойка золотого уса на водке. Ораева также советует использовать разрезанные овощи (лук, помидор, чеснок), смоченную водой таблетку валидола или настойку календулы, которая эффективно снимает покраснение.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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