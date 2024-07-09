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Врач-кардиолог разъяснил, когда боли в челюсти и мизинце - предвестники инфаркта

Врач Васильев: боли в нижней челюсти, локте и мизинце - симптомы инфаркта

1:37
Здоровье

Одним из самых неожиданных и опасных состояний для человека является инфаркт миокарда. Многие не знают, как распознать первые признаки этого заболевания и как действовать в чрезвычайной ситуации. Обычно первым и наиболее явным симптомом инфаркта становится боль за грудиной или в области сердца, которая часто иррадиирует в спину, руку или шею, как объяснил кардиолог Сергей Васильев.

Врач Васильев: боли в нижней челюсти, локте и мизинце - симптомы инфаркта
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

"У мужчин такие симптомы обычно появляются в возрасте 40-50 лет, тогда как у женщин — в 50-60 лет. Эта боль типична для обоих полов", — рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог "Андреевских больниц — Неболит" в интервью для "Вечерней Москвой".

Однако инфаркт может также проявляться необычными симптомами, такими как боль в нижней челюсти, локте или мизинце. В некоторых случаях инфаркт протекает бессимптомно, проявляясь только резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками. Иногда боль может локализоваться в плече, руке или лопатке без сопутствующей боли за грудиной, как предостерегает врач.

Если вы ощутили хотя бы один из этих симптомов, немедленно вызовите скорую помощь. До приезда медиков следует разжевать таблетку аспирина, что поможет снизить риск развития инфаркта. Также рекомендуется принять горизонтальное положение, расстегнуть плотную одежду и приложить горчичник к груди для местного раздражающего эффекта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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