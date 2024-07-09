Чем отличается обычный физиологический тремор от связанного с болезнью Паркинсона

Доктор Мясников объяснил особенности тремора из-за болезни Паркинсона

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если появляется тремор, его часто принимают за симптом болезни Паркинсона. И напрасно — как правило, у него нет никакой причины, кроме возраста. О том, как отличить эссенциальный (без специфической причины), или первичный тремор от признака грозного недуга, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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Физиологический тремор есть у любого человека, но он очень мелкий и незаметный. Многие факторы могут усилить его до точки обнаружения: стресс, тревога, возбуждение, мышечная усталость, лихорадка, гипогликемия, абстиненция от алкоголя, а также различные лекарства и вещества.

Собственно, в этом и заключается основное различие: тремору от Паркинсона напряжение не нужно, он возникает в покое, иногда распространяясь с руки на ногу на той же стороне.

Ещё одно принципиальное отличие — первичный тремор всегда симметричный. Даже если он начался с одной руки, вскоре к ней обязательно присоединится другая. Тремору из-за Паркинсона симметрия не свойственна — он, как уже упомянуто выше, охватывает одну половину тела.

Кроме этого, должны насторожить такие признаки, как ставший мелким почерк, ослабший голос, ухудшение памяти, скованность, препятствующая движениям рук при ходьбе.