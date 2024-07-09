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Чем отличается обычный физиологический тремор от связанного с болезнью Паркинсона

Доктор Мясников объяснил особенности тремора из-за болезни Паркинсона

1:25
Здоровье

Если появляется тремор, его часто принимают за симптом болезни Паркинсона. И напрасно — как правило, у него нет никакой причины, кроме возраста. О том, как отличить эссенциальный (без специфической причины), или первичный тремор от признака грозного недуга, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников объяснил особенности тремора из-за болезни Паркинсона
Фото: Сообщество "Доктор Мясников" ВКонтакте is licensed under public domain

Физиологический тремор есть у любого человека, но он очень мелкий и незаметный. Многие факторы могут усилить его до точки обнаружения: стресс, тревога, возбуждение, мышечная усталость, лихорадка, гипогликемия, абстиненция от алкоголя, а также различные лекарства и вещества.

Собственно, в этом и заключается основное различие: тремору от Паркинсона напряжение не нужно, он возникает в покое, иногда распространяясь с руки на ногу на той же стороне.

Ещё одно принципиальное отличие — первичный тремор всегда симметричный. Даже если он начался с одной руки, вскоре к ней обязательно присоединится другая. Тремору из-за Паркинсона симметрия не свойственна — он, как уже упомянуто выше, охватывает одну половину тела.

Кроме этого, должны насторожить такие признаки, как ставший мелким почерк, ослабший голос, ухудшение памяти, скованность, препятствующая движениям рук при ходьбе.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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