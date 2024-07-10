Две лучшие позы для полноценного ночного отдыха

Боль в спине может существенно нарушить ваш сон, но с помощью правильной позы вы сможете облегчить дискомфорт и получить заслуженный отдых. Вот две рекомендуемые позы:
1. Поза на спине с подложенной подушкой под колени: лягте на спину и подложите подушку под колени. Эта поза разгружает позвоночник, равномерно распределяет вес и уменьшает давление на точки контакта с матрасом. Она также поддерживает правильное положение головы, шеи и позвоночника.
2. Поза на боку с подушкой между коленями: лягте на бок и слегка согните ноги в коленях. Поместите твёрдую подушку между коленями. Эта поза помогает восстановить естественное положение бедер, таза и позвоночника, уменьшая напряжение в области поясницы.
Не забывайте также о важности правильного матраса и подушки, которые поддерживают вашу спину в естественном положении и снижают нагрузку на неё во время сна.
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