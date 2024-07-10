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Две лучшие позы для полноценного ночного отдыха

Для хорошего сна важно правильно выбрать матрас и подушки

1:09
Здоровье

Боль в спине может существенно нарушить ваш сон, но с помощью правильной позы вы сможете облегчить дискомфорт и получить заслуженный отдых. Вот две рекомендуемые позы:

Для хорошего сна важно правильно выбрать матрас и подушки
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

1. Поза на спине с подложенной подушкой под колени: лягте на спину и подложите подушку под колени. Эта поза разгружает позвоночник, равномерно распределяет вес и уменьшает давление на точки контакта с матрасом. Она также поддерживает правильное положение головы, шеи и позвоночника.

2. Поза на боку с подушкой между коленями: лягте на бок и слегка согните ноги в коленях. Поместите твёрдую подушку между коленями. Эта поза помогает восстановить естественное положение бедер, таза и позвоночника, уменьшая напряжение в области поясницы.

Не забывайте также о важности правильного матраса и подушки, которые поддерживают вашу спину в естественном положении и снижают нагрузку на неё во время сна.

Ранее Pravda.Ru писала, что сон на левом боку может облегчить изжогу.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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