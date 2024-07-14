Выявлена причина, спровоцировавшая прирост заболеваемости психическими расстройствами в России

Врач Панова: рост психических расстройств в России обусловлен улучшением диагностики

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень заболеваемости психическими расстройствами в России свидетельствует о прогрессе отечественной психиатрии в области диагностики и лечения пациентов. Кроме того, статистика показывает, что население в настоящее время проявляет меньше недоверия к специалистам, чем раньше. Об этом заявила врач-психиатр и психотерапевт Надежда Панова.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, PDM

Ранее сообщалось в СМИ, что количество россиян, страдающих психическими расстройствами, достигло рекордных показателей за последние десять лет. В настоящее время около четырех миллионов граждан имеют официальный психиатрический диагноз.

"Я бы посоветовала воспринимать рекордный показатель заболеваемости позитивно, поскольку это свидетельствует не о том, что люди стали больше болеть, а о том, что они перестали бояться и обращаются за профессиональной помощью", — пояснила врач в беседе с РИАМО.

Специалист отметила, что современные врачи активно работают над развенчиванием мифов, связанных с психиатрией. Долгое время в обществе существовало убеждение, что психиатры занимаются только людьми с тяжёлыми психическими расстройствами и используют устаревшие методы лечения. Именно поэтому многие пациенты, чьё психическое здоровье находится на грани нормы, отказывались от помощи.

Развитие российской психиатрии привело к увеличению доверия населения к этой области медицины. По оценкам исследователей, количество граждан, нуждающихся в психиатрической помощи, может достигать 50 миллионов человек, как отметила Панова.