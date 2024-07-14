Врач раскрыла, какой простой аксессуар помогает справиться с аллергией

Врач Ермакова: аллергикам нужно носить на улице затемнённые очки

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В тёплое время года у многих людей, как правило, обостряется аллергия, что приводит к большим расходам на антигистаминные препараты. Однако врач-аллерголог Злата Ермакова предлагает более простые способы борьбы с аллергией, такие как ношение тёмных очков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Следует избегать выезда на природу во время цветения растений, вызывающих аллергию. Носите затемнённые очки при выходе на улицу. Принимайте душ чаще, чтобы избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках. Закрывайте окна автомобиля, особенно за городом", — порекомендовала врач в беседе с РИАМО.

Стратегия борьбы с аллергией остаётся прежней: при появлении симптомов необходимо минимизировать контакт с аллергеном. Например, во время цветения можно запланировать поездку в регион с другим климатом. Злата Ермакова также рекомендует ограничить время, проводимое на улице ранним утром и в сухую жаркую погоду, посоветовала подумать об очистителе воздуха с фильтром для дома и чаще носить тёмные очки.

Врач пояснила, что в период цветения лучше всего отправиться к морю или в горы, где концентрация пыльцы ниже. Кроме того, следует избегать комнатных растений в доме, так как они могут вызвать аллергическую реакцию, и воздержаться от приёма фитопрепаратов на травяной основе.