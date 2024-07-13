Врач раскрыла, что можно подцепить от кофе из автомата, помимо бодрящего эффекта

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Врач Микитюк: кофе из автомата грозит серьёзными проблемами с ЖКТ

1:19
Здоровье

Многие люди любят кофе из уличных автоматов из-за его доступной цены и высокой скорости приготовления. Однако, диетолог Людмила Микитюк предупреждает, что такой кофе может иметь неприятные последствия для здоровья. Внутри автоматов болезнетворные бактерии и микробы распространяются очень быстро, сообщает NEWS. ru.

Врач Микитюк: кофе из автомата грозит серьёзными проблемами с ЖКТ
Фото: unsplash.com by Росс Варретт, PDM

Специалист объясняет, что низкая цена кофе из автоматов объясняется использованием низкокачественного сырья и игнорированием санитарных норм. Качественный кофе можно ожидать только в том случае, если автомат использует зерна, но чаще встречается растворимый кофе. Кроме того, пластиковый стаканчик, изготовленный из низкокачественных материалов, также представляет опасность, так как при его нагревании вредные вещества попадают в организм человека вместе с напитком.

"Хороший молотый свежесваренный кофе, где вы видите, как и из чего он готовится, — это вкусный, бодрящий, ароматный напиток, который подарит вам не только удовольствие, но и принесёт пользу организму. В небольших количествах именно хороший кофе является антиоксидантом и способствует незначительному, но снижению веса", — объяснила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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