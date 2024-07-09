Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закрытие театрального сезона 11 июля в театре "Заячий стон": покажут "Титаник"
Как эффективно удалить хмель с участка: проверенные методы и советы
Volkswagen раскрывает детали нового Golf R перед запуском на рынок
Почему кошки трясут хвостом: объяснение
Пугачёва опубликовала пост о небезграничном терпении Бога
10 советов для оставшихся без света дал участник госкомиссии по ЧС
Аркадный гоночный платформер Distance выйдет 9 июля
Финансовые обязательства США превысили 35 триллионов долларов
Как правильно выбрать солнечные очки: советы стилиста
Дерматолог раскрыла, почему вредно мыться чаще, чем раз в день

Эксперт Олисова: частые походы в душ ослабляют защитный слой кожи

1:42
Здоровье

Кожа человека ежедневно подвергается воздействию агрессивной внешней среды, включая перепады температур, высокую или низкую влажность, ультрафиолетовое излучение и сильные морозы. Реакция кожи на каждый из этих факторов может варьироваться, но некоторые тревожные симптомы требуют особого внимания и своевременной консультации со специалистом. Об этом в интервью для aif.ru рассказала Ольга Олисова, директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета и член-корреспондент РАН.

Эксперт Олисова: частые походы в душ ослабляют защитный слой кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

"В норме на коже не должно быть никаких высыпаний, за исключением некоторых врождённых, чаще пигментных образований. При появлении каких-либо изменений нужно посоветоваться со специалистом", — отметила специалист.

По мнению Ольги Олисовой, одной из наиболее распространённых ошибок является чрезмерный уход за кожей. Частое принятие душа и использование агрессивных средств нарушают эпидермальный барьер и гидролипидную мантию, которые являются естественной защитой организма. Специалист рекомендует ограничить водные процедуры до одного раза в день, а также использовать увлажняющие лосьоны и кремы, так как с возрастом кожа становится более сухой и склонной к ксерозу.

Умеренное воздействие ультрафиолета благотворно влияет на здоровье кожи, но здесь важно не переусердствовать. Дерматолог советует использовать солнцезащитные кремы с уровнем защиты не ниже 30, чтобы предотвратить возможный вред от чрезмерного воздействия солнечных лучей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Клупов: "Вместе со складами ракет мы уничтожаем и специалистов НАТО" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Лера Кудрявцева призвала не защищать мужа Алсу
Нефтегазовые доходы России в первой половине 2024 года выросли на 68,5%
Как избежать штрафов за брызговики: советы для российских автовладельцев
Как выбрать идеальный тональный крем и консилер: советы визажиста
В предвыборных программах партий страсти разгораются вокруг решений президента
Что посадить на грядке после лука и чеснока
Певец Шаман показал мощное патриотическое трио
Названы продукты, которые нельзя хранить в морозилке
Как кошка выражает свою любовь
Как подготовить кожу к ночному восстановлению: эффективные методы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников