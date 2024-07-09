Дерматолог раскрыла, почему вредно мыться чаще, чем раз в день

Эксперт Олисова: частые походы в душ ослабляют защитный слой кожи

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кожа человека ежедневно подвергается воздействию агрессивной внешней среды, включая перепады температур, высокую или низкую влажность, ультрафиолетовое излучение и сильные морозы. Реакция кожи на каждый из этих факторов может варьироваться, но некоторые тревожные симптомы требуют особого внимания и своевременной консультации со специалистом. Об этом в интервью для aif.ru рассказала Ольга Олисова, директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета и член-корреспондент РАН.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

"В норме на коже не должно быть никаких высыпаний, за исключением некоторых врождённых, чаще пигментных образований. При появлении каких-либо изменений нужно посоветоваться со специалистом", — отметила специалист.

По мнению Ольги Олисовой, одной из наиболее распространённых ошибок является чрезмерный уход за кожей. Частое принятие душа и использование агрессивных средств нарушают эпидермальный барьер и гидролипидную мантию, которые являются естественной защитой организма. Специалист рекомендует ограничить водные процедуры до одного раза в день, а также использовать увлажняющие лосьоны и кремы, так как с возрастом кожа становится более сухой и склонной к ксерозу.

Умеренное воздействие ультрафиолета благотворно влияет на здоровье кожи, но здесь важно не переусердствовать. Дерматолог советует использовать солнцезащитные кремы с уровнем защиты не ниже 30, чтобы предотвратить возможный вред от чрезмерного воздействия солнечных лучей.