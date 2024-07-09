Россиянам назвали температуру напитков, при которой возрастает вероятность развития онкологии

Употребление горячих напитков повышает риск возникновения онкологических заболеваний. По словам врача-онколога Сабира Таджибова, в первую очередь страдают верхние отделы пищеварительного тракта, сообщает Газета.Ru.
"В первую очередь может пострадать именно пищевод. Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в два-три раза", — отметил специалист, подчеркнув, что при употреблении алкоголя или курении ситуация осложняется ещё больше.
Специалист клиники "Будь здоров" пояснил, что при высоких температурах повреждается эпителиальный слой в ротовой полости, глотке и пищеводе. Хронические повреждения приводят к изменениям эпителия и создают благоприятные условия для развития атипичных клеток. Медик также отметил, что в южных регионах и азиатских странах чаще встречается рак пищевода, поскольку там распространено употребление очень горячих напитков.
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