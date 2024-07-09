В Карелии зафиксированы очаги заболевания корью

В Петрозаводске выявлены два очага заболевания корью

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Месяц назад в Петрозаводске были выявлены два очага распространения кори, сообщает Министерство здравоохранения Республики Карелия. Заболевание было диагностировано у 34-летнего мужчины и троих его родственников — двоих взрослых и ребёнка в возрасте одного года. У всех четверых человек болезнь протекала в лёгкой форме, сообщает karelinform.ru.

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В обоих случаях городские поликлиники провели комплекс противоэпидемических мероприятий: обследование квартир в подъездах, где проживали заболевшие, осмотр жителей для раннего выявления других инфицированных, вакцинацию непривитых лиц. В течение трёх недель медицинские работники также наблюдали за теми, кто контактировал с инфицированными.

С начала текущего года корью заболели около 15 тысяч граждан России. В прошлом году было зарегистрировано всего шесть случаев заболевания, причем половина из них — среди несовершеннолетних детей.