В Карелии зафиксированы очаги заболевания корью

Месяц назад в Петрозаводске были выявлены два очага распространения кори, сообщает Министерство здравоохранения Республики Карелия. Заболевание было диагностировано у 34-летнего мужчины и троих его родственников — двоих взрослых и ребёнка в возрасте одного года. У всех четверых человек болезнь протекала в лёгкой форме, сообщает karelinform.ru.
В обоих случаях городские поликлиники провели комплекс противоэпидемических мероприятий: обследование квартир в подъездах, где проживали заболевшие, осмотр жителей для раннего выявления других инфицированных, вакцинацию непривитых лиц. В течение трёх недель медицинские работники также наблюдали за теми, кто контактировал с инфицированными.
С начала текущего года корью заболели около 15 тысяч граждан России. В прошлом году было зарегистрировано всего шесть случаев заболевания, причем половина из них — среди несовершеннолетних детей.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.