Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В госдепе США категорически отрицают подготовку переворота в Грузии
Пильгуй: "Расцениваю выступление команды в прошлом сезоне как успешное"
Мария Захарова в ответ Алле Пугачёвой: "Бог - не Тимошка: видит немножко"
Нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 68,5%
В Петрозаводске выявлены два очага заболевания корью
Супруги Стриженовы показали свою образцовую семью в День семьи, любви и верности
Бренд-шеф Даутов: хорошему мясу для шашлыка маринад не нужен
Госдеп США выражает озабоченность в связи с поддержкой Индией России
Почему молоко не сочетается с некоторыми популярными продуктами
Грязнуль предостерегли о возможности заражения холерой и кишечной палочкой

Врач Лебедев: если не мыть руки, можно заразиться ротавирусом или кишечной палочкой

1:40
Здоровье

Ежегодно в России регистрируется примерно 300 эпидемий инфекционных болезней, вызванных несоблюдением гигиены рук. Об этом сообщил Михаил Лебедев, руководитель группы научной и информационной поддержки медицинских учреждений в Центре молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в интервью порталу "Страсти".

Врач Лебедев: если не мыть руки, можно заразиться ротавирусом или кишечной палочкой
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Специалист уточнил, что из-за грязных рук в организм чаще всего проникают возбудители заболеваний с фекально-оральным путём передачи, включая брюшной тиф, холеру и различные кишечные инфекции.

Также Лебедев добавил, что немытые руки способствуют распространению острых респираторных инфекций. Он подчеркнул, что риск заражения зависит от ряда условий, включая санитарное состояние окружающей среды.

В разговоре с порталом эксперт отметил, что у детей чаще всего обнаруживают вирусные заболевания и гельминтозы. Он считает, что из московского детского сада ребёнок скорее принесёт грипп или диарею, чем холеру. Однако на побережье Чёрного моря из-за грязных рук возможно заражение ротавирусом, кишечной палочкой или холерой.

"Когда говорят о смертельно опасных болезнях, то в первую очередь имеют в виду холеру, брюшной тиф. Но при отсутствии лечения или при несвоевременном лечении также смертельно опасны для детей острые кишечные инфекции, в частности ротавирусная инфекция", — отметил Лебедев и напомнил, что при любых симптомах инфекционного заболевания следует обратиться к врачу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать Юрий Бочаров
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Последние материалы
"Динамо" и "Краснодар" составят конкуренцию "Зениту"
Эксперты рассказали, как определить возраст кота
Оборот компьютерных клубов в РФ достиг 14 млрд рублей
Молния поразила россиянина на горе в Кабардино-Балкарии
Мультфильм "Три богатыря" уверенно удерживает второе место в прокате
Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья печени
Закон о повышении пошлин за регистрацию прав на недвижимость принят во втором чтении
В старейшем дерби страны "Динамо" и "Спартак" подойдут к сезону
Названы доходы богатейших российских миллиардеров
Актёр Андрей Леонов показал свою крепкую семью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников