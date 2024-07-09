Грязнуль предостерегли о возможности заражения холерой и кишечной палочкой

Врач Лебедев: если не мыть руки, можно заразиться ротавирусом или кишечной палочкой

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодно в России регистрируется примерно 300 эпидемий инфекционных болезней, вызванных несоблюдением гигиены рук. Об этом сообщил Михаил Лебедев, руководитель группы научной и информационной поддержки медицинских учреждений в Центре молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в интервью порталу "Страсти".

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Специалист уточнил, что из-за грязных рук в организм чаще всего проникают возбудители заболеваний с фекально-оральным путём передачи, включая брюшной тиф, холеру и различные кишечные инфекции.

Также Лебедев добавил, что немытые руки способствуют распространению острых респираторных инфекций. Он подчеркнул, что риск заражения зависит от ряда условий, включая санитарное состояние окружающей среды.

В разговоре с порталом эксперт отметил, что у детей чаще всего обнаруживают вирусные заболевания и гельминтозы. Он считает, что из московского детского сада ребёнок скорее принесёт грипп или диарею, чем холеру. Однако на побережье Чёрного моря из-за грязных рук возможно заражение ротавирусом, кишечной палочкой или холерой.

"Когда говорят о смертельно опасных болезнях, то в первую очередь имеют в виду холеру, брюшной тиф. Но при отсутствии лечения или при несвоевременном лечении также смертельно опасны для детей острые кишечные инфекции, в частности ротавирусная инфекция", — отметил Лебедев и напомнил, что при любых симптомах инфекционного заболевания следует обратиться к врачу.