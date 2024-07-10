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Четыре причины спать с подушкой между ног. Польза всему организму

Сон с подушкой между ног уменьшает мышечное напряжение тела

1:03
Здоровье

Если вы ещё не спите с подушкой между ног, подумайте о том, чтобы начать делать это.

Сон с подушкой между ног уменьшает мышечное напряжение тела
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, CC BY-SA 3.0

Этот лайфхак может принести вам немало пользы. Вот некоторые преимущества такого положения во время сна:

— Подушка между ног обеспечивает дополнительный комфорт и уменьшает давление на тело, а также мышечное напряжение.

— Когда вы засыпаете, ваши колени обычно смыкаются, что может вызывать напряжение в пояснице и бёдрах, поскольку ноги находятся далеко от позвоночника.

— Подушка, расположенная между ног, помогает устранить это тянущее положение, разгружая нижнюю часть позвоночника. В результате вы спите более крепко и просыпаетесь утром бодрым и полным сил.

— Кроме того, подушка между ног может уменьшить боль в пояснице, а также предотвратить мышечные судороги, варикозное расширение вен и невралгию седалищного нерва.

Ранее Pravda.Ru писала, что абрикосы способствуют регулярному менструальному циклу.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Юдин Роман
Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Шулепова Елена
Врач сосудистый хирург, флеболог
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