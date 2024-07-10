Четыре причины спать с подушкой между ног. Польза всему организму

Если вы ещё не спите с подушкой между ног, подумайте о том, чтобы начать делать это.
Этот лайфхак может принести вам немало пользы. Вот некоторые преимущества такого положения во время сна:
— Подушка между ног обеспечивает дополнительный комфорт и уменьшает давление на тело, а также мышечное напряжение.
— Когда вы засыпаете, ваши колени обычно смыкаются, что может вызывать напряжение в пояснице и бёдрах, поскольку ноги находятся далеко от позвоночника.
— Подушка, расположенная между ног, помогает устранить это тянущее положение, разгружая нижнюю часть позвоночника. В результате вы спите более крепко и просыпаетесь утром бодрым и полным сил.
— Кроме того, подушка между ног может уменьшить боль в пояснице, а также предотвратить мышечные судороги, варикозное расширение вен и невралгию седалищного нерва.
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