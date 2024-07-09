Что съесть, чтобы унять приступ гнева или нервный срыв

Рыба и грецкие орехи помогают управлению гневом

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы часто раздражаетесь и конфликтуете с окружающими, возможно, дело не только в вашем характере, но и в рационе.

Фото: Freepik by wayhomestudio, CC0

Учёные из Пенсильванского университета выяснили, что у людей, которые употребляют продукты с высоким содержанием омега-3, такие как рыба, льняное семя и грецкие орехи, реже случаются приступы агрессии и насилия.

Омега-3 жирные кислоты положительно влияют на работу мозга. Они помогают улучшить концентрацию внимания, память и здоровье мембран клеток головного мозга.

Чтобы укрепить нервную систему, стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием омега-3, такие, как:

рыба (сельдь, лосось, скумбрия, сардины, анчоусы, форель, печень трески, красная и чёрная икра);

морепродукты (устрицы, мидии, креветки);

масла (льняное, конопляное, кедровое, рапсовое, горчичное, рыжиковое, оливковое, тыквенное);

орехи (грецкие, пекан, фисташки, макадамия, кешью);

семена (льна, чиа);

бобовые (красная чечевица, белая фасоль);

другие продукты (куриное яйцо, авокадо).

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