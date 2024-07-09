Что съесть, чтобы унять приступ гнева или нервный срыв

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Рыба и грецкие орехи помогают управлению гневом

1:22
Здоровье

Если вы часто раздражаетесь и конфликтуете с окружающими, возможно, дело не только в вашем характере, но и в рационе.

Рыба и грецкие орехи помогают управлению гневом
Фото: Freepik by wayhomestudio, CC0

Учёные из Пенсильванского университета выяснили, что у людей, которые употребляют продукты с высоким содержанием омега-3, такие как рыба, льняное семя и грецкие орехи, реже случаются приступы агрессии и насилия.

Омега-3 жирные кислоты положительно влияют на работу мозга. Они помогают улучшить концентрацию внимания, память и здоровье мембран клеток головного мозга.

Чтобы укрепить нервную систему, стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием омега-3, такие, как:
рыба (сельдь, лосось, скумбрия, сардины, анчоусы, форель, печень трески, красная и чёрная икра);
морепродукты (устрицы, мидии, креветки);
масла (льняное, конопляное, кедровое, рапсовое, горчичное, рыжиковое, оливковое, тыквенное);

орехи (грецкие, пекан, фисташки, макадамия, кешью);

семена (льна, чиа);

бобовые (красная чечевица, белая фасоль);

другие продукты (куриное яйцо, авокадо).

Ранее Правда. ру писала почему капельницы красоты и детокса на дому опасны для здоровья.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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