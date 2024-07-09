Что съесть, чтобы унять приступ гнева или нервный срыв

Если вы часто раздражаетесь и конфликтуете с окружающими, возможно, дело не только в вашем характере, но и в рационе.
Учёные из Пенсильванского университета выяснили, что у людей, которые употребляют продукты с высоким содержанием омега-3, такие как рыба, льняное семя и грецкие орехи, реже случаются приступы агрессии и насилия.
Омега-3 жирные кислоты положительно влияют на работу мозга. Они помогают улучшить концентрацию внимания, память и здоровье мембран клеток головного мозга.
Чтобы укрепить нервную систему, стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием омега-3, такие, как:
рыба (сельдь, лосось, скумбрия, сардины, анчоусы, форель, печень трески, красная и чёрная икра);
морепродукты (устрицы, мидии, креветки);
масла (льняное, конопляное, кедровое, рапсовое, горчичное, рыжиковое, оливковое, тыквенное);
орехи (грецкие, пекан, фисташки, макадамия, кешью);
семена (льна, чиа);
бобовые (красная чечевица, белая фасоль);
другие продукты (куриное яйцо, авокадо).
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