Этот простой лайфхак поможет сохранить здоровье волос во время пляжного отдыха

Этот простой лайфхак поможет сохранить здоровье ваших волос во время пляжного отдыха.
На первый взгляд это может показаться странным, но перед тем как идти купаться на пляж или в бассейн, рекомендуется смочить волосы пресной водой. Влажные пряди не будут впитывать соль или хлор, которые могут сделать волосы сухими и похожими на солому.
Дополнительно можно нанести на влажные волосы небольшое количество кокосового масла или несмываемого кондиционера. Это создаст дополнительный барьер между волосами и морской водой, защищая их от повреждений.
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