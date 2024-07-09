Этот простой лайфхак поможет сохранить здоровье волос во время пляжного отдыха

Влажные пряди меньше впитывают соль и хлор, которые плохо влияют на волосы

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот простой лайфхак поможет сохранить здоровье ваших волос во время пляжного отдыха.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

На первый взгляд это может показаться странным, но перед тем как идти купаться на пляж или в бассейн, рекомендуется смочить волосы пресной водой. Влажные пряди не будут впитывать соль или хлор, которые могут сделать волосы сухими и похожими на солому.

Дополнительно можно нанести на влажные волосы небольшое количество кокосового масла или несмываемого кондиционера. Это создаст дополнительный барьер между волосами и морской водой, защищая их от повреждений.

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