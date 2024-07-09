С какими лекарствами нельзя употреблять молочные продукты

Молочные продукты могут снижать всасывание антибиотиков

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время приёма лекарств следует уделять внимание не только дозировке и режиму, но и совместимости с другими препаратами и даже продуктами.

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Так, например, молочные продукты, включая молоко, йогурт и сыр, могут снижать эффективность антибиотиков при одновременном употреблении.

Это связано с тем, что некоторые антибиотики связываются с кальцием, содержащимся в молочных продуктах, и образуют вещество, которое организм не может усвоить. В результате антибиотики работают менее эффективно.

Поэтому рекомендуется избегать употребления молочных продуктов за два часа до и после приёма антибиотиков.

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