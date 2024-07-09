Как поддержать своё психическое здоровье: полезные привычки

Названы привычки, поддерживающие психическое здоровье

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психическое здоровье человека зависит от многих факторов и привычек.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Какие привычки поддерживают психическое здоровье

Одна из самых важных привычек — научиться любить себя. Забота о себе и хорошее отношение к себе очень помогает в жизни. Например, вы не будете винить себя и испытывать массу тяжелых переживаний. Вы будете относиться к себе более доброжелательно и чувствовать себя лучше.

Повысится ваша самооценка и уверенность в себе, вы сможете избавиться от синдрома самозванца и получить желаемое. Любя себя, вы сможете понять, что заслуживаете большего и самого лучшего.

Сон чрезвычайно важен для психического здоровья. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Высыпайтесь и спите столько, сколько нужно вашему организму. Старайтесь максимально придерживаться графика сна.

Еда также играет важную роль в психическом здоровье человека. Благодаря пище мы получаем полезные вещества, поддерживающие функционирование нервной системы и здоровье мозга — когнитивные функции.

Важно наладить распорядок дня, отдыхать после работы, иметь любимое хобби.